Інтерпол має очолити представник країни, що поважає права людини - Британія
Міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід заявляє, що новим керівником Міжнародної організації кримінальної поліції має стати представник країни, в якій з повагою ставляться до прав людини.
Про це він написав у Twitter.
"Для надійності Інтерполу важливо, аби його наступний президент був із країни, що дотримується міжнародних правил та норм і поважає права людини. Виконувач обов’язків президента Кім Йонг Ян має повну підтримку Великої Британії", – наголосив Джавід.
Читайте такожУ Кремлі заговорили про «втручання» у вибори президента Інтерполу
Як відомо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що Україна розгляне питання про призупинення свого членства в Інтерполі в разі обрання на посаду керівника організації представника Росії.