Інтерпол має очолити представник країни, що поважає права людини - Британія

"Для надійності Інтерполу важливо, аби його наступний президент був із країни, що дотримується міжнародних правил", - наголосив міністр внутрішніх справ Британії.

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід заявляє, що новим керівником Міжнародної організації кримінальної поліції має стати представник країни, в якій з повагою ставляться до прав людини.

Про це він написав у Twitter.

"Для надійності Інтерполу важливо, аби його наступний президент був із країни, що дотримується міжнародних правил та норм і поважає права людини. Виконувач обов’язків президента Кім Йонг Ян має повну підтримку Великої Британії", – наголосив Джавід.

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Як відомо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що Україна розгляне питання про призупинення свого членства в Інтерполі в разі обрання на посаду керівника організації представника Росії.