Україна вимагає реформувати Радбез ООН (відео)

Український представник в ООН нагадав, що Росія ветує будь-який документ, що стосується Криму і війни на Донбасі.

Радник постійного представництва України при ООН Едуард Фесько під час виступу на Генеральній асамблеї заявив про необхідність реформувати Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На його думку, нинішній формат Ради безпеки ООН не є ефективним через можливість будь-якого постійного члена ООН накласти вето на документ. Саме тому більшість сучасних конфліктів в світі не вирішується.

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Натякав Фесько на Росію, яка, за його словами, ветує будь-який документ, що стосується Криму і війни на Донбасі. Тож дипломат закликав, щоб східну Європу у Радбезі представляла щонайменше ще одна країна окрім Росії.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що домовлятися з РФ про мир на Донбасі марно, лише миротворці ООН можуть змусити її виконувати взяті на себе зобов’язання та забезпечити виконання безпекового компоненту Мінських угод.

26 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина та Франція вже давно підготували спільний проект резолюції Ради безпеки ООН про розміщення миротворчих сил на Донбасі. За його словами, країни винесуть на розгляд Радбезу цю резолюцію.