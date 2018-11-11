Домовлятися з РФ марно: Порошенко назвав єдиний спосіб повернення миру на Донбас

Президент наголосив, що РФ не виконує навіть зафіксовані на папері свої зобов’язання.

Президент України Петро Порошенко заявив, що домовлятися з РФ про мир на Донбасі марно, лише миротворці ООН можуть змусити її виконувати взяті на себе зобов’язання та забезпечити виконання безпекового компоненту Мінських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив журналістам за результатами тристоронніх переговорів з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі.

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«Ми (з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель – УНІАН) обговорили просування пропозиції України щодо запровадження миротворчої місії на окупованій території Донбасу і підтримки цієї позиції з боку наших партнерів по «Нормандському формату» - Франції та Німеччини, раніше свою підтримку висловлювали Велика Британія та США та багато інших країн», - сказав глава держави.

На переконання Порошенка, тільки миротворці здатні забезпечити виконання безпекового компонента Мінських угод, а саме – припинити обстріли і примусити Росію виконувати взяті на себе зобов’язання.

«Бо марно домовлятися з країною, яка не виконує навіть зафіксовані на папері зобов’язання, під яким стоять підписи президента або уповноваженого Росією представника. Це точно неприйнятно», - підкреслив президент України.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина та Франція вже давно підготували спільний проект резолюції Ради безпеки ООН про розміщення миротворчих сил на Донбасі.

За його словами, країни винесуть на розгляд Радбезу цю резолюцію.