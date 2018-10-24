За словами президента, спільна мета світової спільноти – зробити ООН корисною для всіх людей планети.

Президент УкраїниПетро Порошенко переконаний, що миротворча місія ООН на Донбасі з потужним мандатом та широким колом відповідальності допоможе відновити мир на українській землі.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Він нагадав, що 73 роки тому Україна була серед тих країн-засновниць ООН, хто підписав Статут Організації у Сан-Франциско.

«Попри усі виклики та негаразди, ми щиро підтримуємо діяльність ООН та віримо у її майбутнє. Зробити ООН корисною для всіх людей планети – це наша спільна мета», - наголосив глава держави.

За словами Порошенка, для України це могло б бути через розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі з потужним мандатом та широким колом відповідальності з метою допомогти відновити мир на українській землі.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина та Франція вже давно підготували спільний проект резолюції для Радбезу ООН про розміщення миротворчих сил ООН на Донбасі.

За словами міністра, під час зустрічей з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом і державним секретарем США Майком Помпео на полях 73-ї сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку він пояснював важливість того, щоб був не тільки військовий компонент, але й міжнародна адміністрація та поліцейський компонент.

1 жовтня представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Велика Британія долучиться до проекту резолюції ООН про розміщення миротворчих сил ООН на Донбасі.