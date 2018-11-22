У Росії помер головний ГРУшник – ЗМІ

Ігор Коробов помер 21 листопада від важкої хвороби.

Начальник Головного (розвідувального) управління Генштабу ЗС РФ генерал-полковник Ігор Коробов помер у віці 62 років.

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Про це повідомляє кремлівське агентство ТАСС з посиланням на джерело у військовому відомстві.

"Начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ - заступник начальника Генштабу генерал-полковник Ігор Коробов помер 21 листопада від важкої хвороби", - сказав співрозмовник агентства.

Ігор Коробов народився 3 січня 1956 року. У ЗС РФ він прийшов служити у 1973 році. Коробов закінчив Ставропольське вище військове авіаційне училище льотчиків і штурманів ППО, Військову академію Радянської Армії, а також Військову академію Генштабу ЗС РФ.

У військовій розвідці він працював з 1985 року, проходив службу на різних посадах в Головному управлінні, володів кількома іноземними мовами.

У січні 2016 року російський президент Володимир Путін призначив його начальником Головного управління Генерального штабу ЗС РФ - заступником начальника Генштабу ЗС РФ.