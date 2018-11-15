Однокурсник про Путіна: він блискуче впорався із завданням розвалити спецслужби РФ зсередини

За словами однокурсника російського президента, провальна операція в Солсбері доводить, що Путін успішно впорався з цим завданням.

У 1998 році Володимира Путіна призначили директором ФСБ РФ для того, аби він розвалив спецслужби РФ.

Таку думку висловив колишній радянський розвідник, однокурсник президента Росії Володимира Путіна по інституту КДБ Юрій Швець, який емігрував в США 25 років тому і став там аналітиком бізнес-розвідки, передає видання «Гордон».

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"[Президент РФ Борис] Єльцин боявся КДБ/ФСБ, його головною ідеєю було якщо не розвалити російські спецслужби, то хоча б перетворити їх в аморфний неефективний орган. Саме для цього Путіна і призначили влітку 1998 року директором ФСБ. Віддамо належне: з завданням розвалити спецслужби РФ зсередини Путін впорався блискуче, і операція в Солсбері це доводить", – зазначив Швець.

За його словами, провал цієї операції показав, що вона була дітищем Путіна.

"Він не тільки покривав її учасників, але й, з високою часткою ймовірності, керував цією операцією, проявивши при цьому кричущу професійну некомпетентність і нерозсудливість", – підкреслив Швець.

Він додав, що за задумом російських спецслужб отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в британському Солсбері повинно було стати "зразково-показовим шоу нещодавно створених сил спеціальних операцій, та ще напередодні 100-річчя ГРУ".