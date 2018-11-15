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Однокурсник про Путіна: він блискуче впорався із завданням розвалити спецслужби РФ зсередини

16:39, 15 листопада 2018
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Володимир Путін / REUTERS

Таку думку висловив колишній радянський розвідник, однокурсник президента Росії Володимира Путіна по інституту КДБ Юрій Швець, який емігрував в США 25 років тому і став там аналітиком бізнес-розвідки, передає видання «Гордон».

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"[Президент РФ Борис] Єльцин боявся КДБ/ФСБ, його головною ідеєю було якщо не розвалити російські спецслужби, то хоча б перетворити їх в аморфний неефективний орган. Саме для цього Путіна і призначили влітку 1998 року директором ФСБ. Віддамо належне: з завданням розвалити спецслужби РФ зсередини Путін впорався блискуче, і операція в Солсбері це доводить", – зазначив Швець.

За його словами, провал цієї операції показав, що вона була дітищем Путіна.

"Він не тільки покривав її учасників, але й, з високою часткою ймовірності, керував цією операцією, проявивши при цьому кричущу професійну некомпетентність і нерозсудливість", – підкреслив Швець.

Він додав, що за задумом російських спецслужб отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в британському Солсбері повинно було стати "зразково-показовим шоу нещодавно створених сил спеціальних операцій, та ще напередодні 100-річчя ГРУ".

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Теги: #Володимир Путін#Солсбері