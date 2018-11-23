Україна анонсувала демарш на форумі ООН через колаборанта з Криму

За словами Джапарової, Руслан Бальбек намагається видати себе за "голос" та "захисника" кримських татар.

Постійне представництво України при ООН в Женеві анонсувало демарш перед організаторами форуму ООН з питань прав людини, демократії та верховенства права через присутність в залі колаборанта окупаційної «влади» у Криму Руслана Бальбека.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова.

«Кілька годин назад з’явився пост «депутата» Державної думи РФ, а фактично колаборанта окупаційної влади в Криму, який намагається видати себе за «голос» та «захисника» кримських татар - Руслана Бальбека про участь у Форумі ООН з питань прав людини, демократії та верховенства права в Женеві», - написала вона.

За її словами, Бальбека ніхто не представляв, а його «участь» полягала в присутності в залі за табличкою РФ.

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«Руслан Бальбек не представлявся, так само як і його ніхто не представляв. Список учасників форуму не оприлюднювався, тому українська сторона не могла знати заздалегідь, хто буде від РФ», - розповіла Джапарова.

«ППУ при ООН в Женеві вже зранку буде зроблено відповідний демарш перед організаторами форуму», - додала вона.

Окрім цього, українська сторона планує підключити посольство України в Швейцарії для з’ясування, на якій підставі Бальбеку надавалася в’їзна віза до країни.

Як повідомляв УНІАН, радник постійного представництва України при ООН Едуард Фесько під час виступу на Генеральній асамблеї заявив про необхідність реформувати Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй.