Росія становить небезпеку для Чехії і Євросоюзу - глава МЗС

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек переконаний, що країни ЄС мають поглиблювати стратегічну комунікацію і боротися з дезінформацією.

Росія становить небезпеку для Чехії і Євросоюзу.

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Про це міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек заявив в інтерв'ю Чеському Радіо, повідомляє Радіо Прага.

За словами очільника чеського зовнішньополітичного відомства, Російська Федерація стає все більш асертивною - «поширює дезінформацію і користується гібридними погрозами».

«Для Чехії, а також інших держав Євросоюзу дійсно представляє ризик», - заявив Петршічек.

Він вважає, що «не можна сидіти склавши руки і чекати», країна має поліпшити свою підготовленість до протистоянь загрозам.

«Необхідно поглиблювати стратегічну комунікацію і зміцнювати нашу здатність боротися з дезінформацією, причому в рамках всього ЄС», - упевнений керівник чеського МЗС.