Росія становить небезпеку для Чехії і Євросоюзу - глава МЗС
Росія становить небезпеку для Чехії і Євросоюзу.
Читайте такожУкраїна перевіряє обставини поїздки до Криму сина прем'єра Чехії Бабіша
Про це міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек заявив в інтерв'ю Чеському Радіо, повідомляє Радіо Прага.
За словами очільника чеського зовнішньополітичного відомства, Російська Федерація стає все більш асертивною - «поширює дезінформацію і користується гібридними погрозами».
«Для Чехії, а також інших держав Євросоюзу дійсно представляє ризик», - заявив Петршічек.
Він вважає, що «не можна сидіти склавши руки і чекати», країна має поліпшити свою підготовленість до протистоянь загрозам.
«Необхідно поглиблювати стратегічну комунікацію і зміцнювати нашу здатність боротися з дезінформацією, причому в рамках всього ЄС», - упевнений керівник чеського МЗС.