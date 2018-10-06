"Я не готовий до сварки з РФ": голова Єврокомісії зробив неочікувану заяву

Так, Юнкер зазначає, що Євросоюз повинен підтримувати діалог з Росією хоча б для безпеки.

Євросоюз повинен "зберігати спокій" у стосунках з Росією. Навіть після ситуації із звинуваченнями росіян у хакерських атаках діалог між Москвою та ЄС не може припинитися.

Про це заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, пише 24 канал з посиланням на видання Der Standard.

Так, Юнкер зазначає, що Євросоюз повинен підтримувати діалог з Росією хоча б для безпеки.

"Незважаючи на невдоволення щодо Росії, яке у ці години все дужче зростає, нам треба знову усвідомити, що нам слід з міркувань архітектури безпеки підтримувати діалог з Росією і частково діяти спільно", – зазначив Юнкер.

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Голова Єврокомісії каже, що "не готовий до сварки з Росією".

"Хоча я щойно опублікував комюніке в Брюсселі, у якому ми дуже критично ставимось до того, що відбувається у Нідерландах. Але я виступаю за те, щоб зберігати спокій, не піддаючись росіянам", – додав він.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння спробою Росії вчинити кібератаку проти Організації з заборони хімічної зброї у Гаазі.

Нагадаємо, влада Нідерландів оголосила про висилку чотирьох росіян, які планували здійснити кібератаку на Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ).

Згодом, Мін'юст США висунув звинувачення сімом росіянам у спробі втручання у роботу мереж великих міжнародних організацій, таких як Антидопінгове агентство, Організація заборони хімічної зброї, Міжнародна асоціація легкої атлетики, FIFA та інші.

Слідом за США та Нідерландами звинуватили зовнішню розвідку Міністерства оборони Російської Федерації у кібератаках Німеччина та Канада. Також на дії Росії відреагувала Чехія.