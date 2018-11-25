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Внаслідок аварії прогулянкової яхти на озері Вікторія загинули 22 людей

13:32, 25 листопада 2018
Світ
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На озері Вікторія затонула яхта з принцом Уганди на борту / twitter.com/BJeanbanks

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Про це повідомляє The Guardian з посиланням на поліцію Уганди.

Згідно з повідомленням, доля ще майже 60 осіб поки що не відома.

Зазначається, що на борту судна перебували щонайменше 90 людей. На даний час вдалося врятувати 26 осіб.

Серед пасажирів яхти був принц Уганди Дауді Васайя - рідний брат правлячого монарха цієї країни, а також зірки місцевого шоу-бізнесу. Африканському принцу вдалося врятуватися, його життю ніщо не загрожує.

Раніше повідомлялося, що напередодні на озері Вікторія, в частині, яка належить Уганді, зазнало катастрофи прогулянкове судно.

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Теги: #Уганда