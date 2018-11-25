Внаслідок аварії прогулянкової яхти на озері Вікторія загинули 22 людей

На борту судна перебували щонайменше 90 осіб: вдалося врятувати 26 осіб, доля ще майже 60 людей поки не відома.

Унаслідок аварії прогулянкової яхти, що сталася на озері Вікторія в Уганді, загинули 22 людини.

Читайте такожУ Туреччині вантажівка з мігрантами зірвалася з мосту, загинули 22 людини (фото)

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на поліцію Уганди.

Згідно з повідомленням, доля ще майже 60 осіб поки що не відома.

Зазначається, що на борту судна перебували щонайменше 90 людей. На даний час вдалося врятувати 26 осіб.

Серед пасажирів яхти був принц Уганди Дауді Васайя - рідний брат правлячого монарха цієї країни, а також зірки місцевого шоу-бізнесу. Африканському принцу вдалося врятуватися, його життю ніщо не загрожує.

Раніше повідомлялося, що напередодні на озері Вікторія, в частині, яка належить Уганді, зазнало катастрофи прогулянкове судно.