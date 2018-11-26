Лавров заговорив про наближення до "точки неповернення"

При цьому Лавров заявив, що нагнітання напруженості біля кордонів країни може призвести до того, що буде пройдена "точка неповернення".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що поточна конфронтація у відносинах Росії та Заходу не має фатального характеру.

"Нинішня конфронтаційність (Росії та Заходу – ред.) не має фатального характеру. Для цього в європейських столицях повинні відмовитися від геополітичних ігор "з нульовою сумою", і приступити нарешті до виконання взятих на себе в рамках ОБСЄ і Ради Росія-НАТО зобов'язань щодо формування рівної і неподільної безпеки", - йдеться в заяві Лаврова, яку передає ТАСС.

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"Сьогодні США й низка інших країн Заходу продовжують нагнітати напруженість, у тому числі поблизу російських кордонів. В результаті виникає атмосфера стратегічної напруженості, виникають ситуації, коли "точка неповернення" може бути пройдена", - вважає Лавров.

Лавров додав, що "безрадісне становище справ в Євроатлантиці – прямий наслідок вузькокорисної лінії з розширення Північноатлантичного альянсу й створення нових обмежувальних ліній в Європі".

Разом з тим, за його словами, у Росії впевнені в "безальтернативності "капітального ремонту" загальноєвропейського дому в ім'я миру і процвітання".