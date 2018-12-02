У Німеччині рок-концерт припинили через нацистські вітання

Близько першої години ночі всі учасники концерту та відвідувачі залишили приміщення.

У східнонімецькому місті Остріц поліція припинила рок-концерт через те, що відвідувачі почали вигукувати заборонене нацистське вітання.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Відзначається, що на концерті, якій відбувся ввечері в суботу, 1 грудня, виступали дві групи з правого табору і натовп почав вигукувати заборонене нацистське вітання "Sieg Heil!" ("Хай живе перемога!").

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Жителі міста також скаржилися на гучність концерту. Близько опівночі правоохоронці почули заборонені вітання та після прибуття підкріплення втрутилися. Концерт був припинений, а близько першої години ночі всі учасники концерту та відвідувачі залишили приміщення.

На даний момент федеральні органи проводять розслідування щодо використання символів заборонених конституцією організацій.

Нагадаємо, у Німеччині використання нацистської символіки переслідується в кримінальному порядку. До такої символіки відносять прапори, значки, окремі предмети уніформи, гасла, форми вітання та інше.