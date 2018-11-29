Польський телеканал помістив нацистську символіку в слово "Росія" (фото)

В оформленні студії з'явився напис "Achtung RuSSia!", у якій літери "S" були замінені на здвоєну руну "зіг", що символізує загони нацистів SS.

В ефірі передачі одного з державних польських телеканалів в оформленні студії в слові "Росія" замість подвоєного "с" був використаний символ нацистської організації SS.

Читайте такожПоляки почали отримувати фейкові повідомлення про мобілізацію (відео)

Така графіка з'явилася в ефірі програми "Minęła 20" під час обговорення агресії Росії в Керченській протоці, повідомляє RadioZet.

За спинами учасників дискусії з'явився напис "Achtung RuSSia!", у якому літери "S" були замінені на здвоєну руну "зіг", що символізує загони нацистів SS.

Крім цього, на графіці знаходився портрет президента РФ Володимира Путіна, оформлений у вигляді знака з черепом, який використовувався на ємностях з "Циклоном Б", який застосовували до в'язнів нацистських концтаборів.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

Читайте такожЗахоплених українських моряків вивозять з Криму до Москви - ЗМІ

У командуванні ВМС підкреслили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була проінформована російська сторона у відповідності з міжнародними нормами з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був пошкоджений. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українським кораблям, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Всі 24 моряка, які знаходилися на суднах, потрапили в полон. Троє з них поранені. Серед полонених - два працівника СБУ.

Всі українці були заарештовані так званим "судом" в Криму. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років).