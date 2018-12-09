У Вірменії проходять позачергові парламентські вибори – ЗМІ

У виборах беруть участь 11 політичних сил – 9 партій та 2 блоки.

Сьогодні у Вірменії проходять позачергові вибори в Національні збори, повідомляє Радіо Азатутюн (Вірменська служба Радіо Свобода).

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Згідно з повідомленням, у парламентських виборах беруть участь 11 політичних сил – 9 партій і 2 блоки. Для того, щоб пройти в парламент, партіям необхідно подолати 5-відсотковий, а блокам – 7-відсотковий бар'єр.

Зазначається, що на виборах виборчим правом можуть скористатися 2 573 779 громадян.

За ходом голосування стежать як місцеві, так і міжнародні спостерігачі, в тому числі місія з 250 короткострокових спостерігачів, до складу якої включені представники Парламентської асамблеї ОБСЄ, Ради Європи, а також члени Європейського парламенту. У Вірменії також знаходиться група спостерігачів з країн СНД.

Як спільно УНІАН, 1 листопада, парламент Вірменії вдруге поспіль не зміг обрати прем'єр-міністра, тому за законом, це означає розпуск представницького органу.

Як відомо, на спеціальному засіданні 24 жовтня парламент Вірменії не обрав Пашиняна прем'єр-міністром країни.

За конституцією Вірменії, нового главу уряду депутати мали обрати протягом двох тижнів. Але і 23 жовтня і 1 листопада парламентська більшість відхилила кандидатуру Пашиняна.