У Вірменії розпустили парламент і призначили дострокові вибори

Відповідний указ підписав президент Вірменії Армен Саркісян.

У Вірменії 9 грудня відбудуться дострокові парламентські вибори.

Як повідомляє Радіо Свобода, відповідний указ підписав президент Вірменії Армен Саркісян.

«Враховуючи розпуск парламенту Вірменії, відповідно до законодавства, призначити позачергові вибори національних Зборів Вірменії 9 грудня», - йдеться в указі.

Сьогодні, 1 листопада, парламент країни вдруге поспіль не зміг обрати прем’єр-міністра, тому згідно із законом, це означає розпуск представницького органу.

Такий розвиток подій мав на увазі виконувач обов’язків прем’єра Нікол Пашинян, коли 16 жовтня оголосив про відставку з посади. Попри зміну у травні влади внаслідок безкровної революції, в розпущеному парламенті переважали опоненти Пашиняна.

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Як відомо, на спеціальному засіданні 24 жовтня парламент Вірменії не обрав Пашиняна прем'єр-міністром країни.

30 жовтня третина депутатів національних Зборів Вірменії висунула кандидатуру в. о. прем'єр-міністра Пашиняна на посаду глави уряду.

За конституцією Вірменії, нового главу уряду депутати мали обрати впродовж двох тижнів. Але і 23 жовтня, і 1 листопада парламентська більшість відхилила кандидатуру Пашиняна.

Раніше УНІАН повідомляв, що 16 жовтня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про свою відставку. Таке рішення має на меті запустити процес розпуску чинного парламенту Вірменії – Національної асамблеї – і позачергових виборів.

Пашинян наполягає, що нинішні депутати вірменського парламенту «не представляють вірменський народ», і що він отримав мандат від народу на розпуск парламенту 23 вересня, коли його політична сила «Мій крок» виграла вибори до міської ради Єревана, набравши понад 80% голосів.

Нагадаємо, 8 травня Пашинян був обраний прем'єр-міністром Вірменії. Його кандидатуру підтримали 59 депутатів парламенту.

Призначення лідера опозиції Пашиняна сталося після протестів в Єревані та інших містах Вірменії які тривали з 13 квітня. Протести почалися незадовго до призначення прем'єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років. Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки глави уряду.