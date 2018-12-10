Блок Пашиняна здобув перемогу на парламентських виборах у Вірменії (відео)

У парламент Вірменії пройшли тільки прибічники революції.

У Вірменії, за попередніми даними голосування з усіх виборчих дільниць, прохідний поріг на дострокових виборах до Національних зборів подолали три політичні сили: блок «Мій крок», партія «Процвітаюча Вірменія» і партія «Лусавор Айастан» («Освічена Вірменія»).

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тигран Мукучян, повідомляє Радіо Азатутюн.

«За попередніми результатами, блок «Мій крок», партія «Процвітаюча Вірменія» і партія «Лусавор Айастан» подолали бар'єр у 5 відсотків для партій і 7 відсотків для блоків», - сказав Мукучян.

Голова ЦВК зазначив, що комісія працювала в повному обсязі і прозоро. «Можу з упевненістю сказати, що ніякого порушення в плані термінів не було, всі функції були виконані в строк», - додав він.

Голова ЦВК переконаний, що вибори «були вільними, чесними і прозорими».

За попередніми даними, отриманими з усіх виборчих дільниць, за очолюваний виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Ніколом Пашиняном блок «Мій крок» проголосувало 70,43% виборців.

На другому і третьому місцях партія «Процвітаюча Вірменія» (8,27%) і партія «Лусавор Айастан» (6,37%).

Колишня правляча Республіканська партія Вірменії набрала 4,70% голосів.

Читайте такожНа позачергових виборах у Вірменії лідирує блок Пашиняна

Як повідомляє Deutsche Welle, у дострокових парламентських виборах у Вірменії взяли участь 48,63 відсотка виборців (1 260 840 виборців з 2 592 481 с правом голосу). Це рекордно низька явка, але, оскільки у Вірменії на парламентських виборах не встановлено мінімальний поріг, Центрвиборчком визнав голосування таким, що відбувся.

У виборах брали участь 11 політичних сил: два блоки - «Мій крок» і «Ми», і 9 партій - «Процвітаюча Вірменія», Республіканська партія, АРФ "Дашнакцутюн", «Освічена Вірменія», «Рішення громадянина», «Національний прогрес», «Орінац еркир» («Країна законності»), «Християнсько-народний відродження» і «Сасна црер».

Вибори в парламент відбулися з ініціативи нового уряду, сформованого Пашиняном після квітневих масових акцій протесту проти прем'єрства Сержа Саргсяна, який фактично пішов на третій термін правління. 23 квітня Саргсян під тиском народного протесту подав у відставку, і парламент обрав прем'єр-міністром лідера протестного руху Пашиняна. Щоб домогтися розпуску парламенту, в якому більшість становили представники правлячої Республіканської партії Вірменії (РПА), Пашиняну довелося подати у відставку, а парламент двічі не обрав нового прем'єра. Тільки після цих процедур, продиктованих законодавством, парламент 1 листопада було розпущено. Але формально він продовжить працювати до першого засідання нового парламенту, яке заплановане на останній день року - 31 грудня.