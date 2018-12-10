У США музиканти одночасно зіграли різдвяні колядки на понад 800 духових інструментах (відео)
11:41, 10 грудня 2018Світ
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Частина музикантів вбралися в святкові костюми, а свої інструменти прикрасили гірляндами.
У США музиканти одночасно зіграли на 835 духових інструментах.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Цього разу впродовж години симфонічний оркестр грав переважно різдвяні колядки.
Частина музикантів вбралися в святкові костюми, а свої інструменти прикрасили гірляндами. Однак цей концерт має усі шанси побити попередній рекорд.
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