У США музиканти одночасно зіграли різдвяні колядки на понад 800 духових інструментах (відео)

Частина музикантів вбралися в святкові костюми, а свої інструменти прикрасили гірляндами.

У США музиканти одночасно зіграли на 835 духових інструментах. Про це розповідається у сюжеті ТСН. Читайте такожВ Україні виступить легендарний рок-гурт Kiss Цього разу впродовж години симфонічний оркестр грав переважно різдвяні колядки. Частина музикантів вбралися в святкові костюми, а свої інструменти прикрасили гірляндами. Однак цей концерт має усі шанси побити попередній рекорд.

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