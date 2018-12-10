этот материал доступен на русском

У США музиканти одночасно зіграли різдвяні колядки на понад 800 духових інструментах (відео)

11:41, 10 грудня 2018
Світ
1030 0

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Читайте такожВ Україні виступить легендарний рок-гурт Kiss

Цього разу впродовж години симфонічний оркестр грав переважно різдвяні колядки.

Частина музикантів вбралися в святкові костюми, а свої інструменти прикрасили гірляндами. Однак цей концерт має усі шанси побити попередній рекорд.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #США#оркестр#музикант#різдвяні колядки