Суд ЄС дозволив Британії скасувати Brexit в односторонньому порядку

Суд також визначив, що можливість відкликання існує до тих пір, поки угода про вихід, укладена між ЄС та цією державою-членом, не набере чинності.

Велика Британія може скасувати Brexit в односторонньому порядку, відкликавши застосування статті 50 Договору про ЄС.

Про це йдеться у рішенні Суду ЄС, пише Європейська правда.

"У сьогоднішньому рішенні суд постановив, що коли держава-член повідомляє Європейську Раду про свій намір вийти з Європейського Союзу, як це зробила Велика Британія, ця країна-член має право відкликати це повідомлення в односторонньому порядку", - йдеться у повідомленні на сайті суду.

Читайте такожПрем'єр Британії: відмова від угоди щодо Brexit призведе до втрати стабільності в країні

Суд також визначив, що можливість відкликання існує до тих пір, поки угода про вихід, укладена між ЄС та цією державою-членом, не набере чинності, або, якщо така угода не буде укладена протягом двох років з дати повідомлення про намір вийти з ЄС, і не сплив термін будь-якого можливого продовження.

"Відкликання повинно бути вирішене за демократичним процесом відповідно до національних конституційних вимог. Це однозначне та безумовне рішення повинно бути надіслано у письмовій формі до Європейської Ради. Таке відкликання підтверджує членство в ЄС відповідної держави на умовах, які не змінюються щодо її статусу держави-члена та призводять до завершення процедури виходу", - йдеться у рішенні суду.

Юристи ЄС наполягали на тому, що Британія потребує голосування держав-членів для того, щоб відмовитися від виходу з ЄС, хоча Лондон і заявляв, що Суд ЄС може не розглядати подібне питання, оскільки воно гіпотетичне.