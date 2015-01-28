Кім Чен Ин відвідає Росію цієї весни

Про це з посиланням на прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова повідомляє південнокорейське агентство Ренхап, передає Бі-бі-сі.

"Лідери близько 20 країн вже підтвердили свою участь, серед них і лідер Північної Кореї", - заявив Пєсков.

Якщо візит відбудеться, він стане першою зарубіжною поїздкою Кім Чен Ина після приходу до влади в 2011 році.

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