Кім Чен Ин хоче відкрити в Шотландії ресторан, де пригощатимуть супом з собачатини

Редактор North Korea Leadership Watch Майкл Медден сказав, що Кім Чен Ин відчайдушно намагається будувати дипломатичні стосунки з європейськими країнами, у яких є ліві погляди.

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У північнокорейського лідера вже є ресторан в Голландії. Тепер експерти Північній Кореї вважають, що Шотландія може бути наступним місцем, де Кім Чен Ин відкриє ресторан. Це може статися багато в чому завдяки популярності віскі серед комуністичної правлячої еліти в КНДР.

При цьому деякі експерти вважають, що меню ресторану все ж буде адаптовано під запити європейців. "Клієнти Західної Європи можуть не отримати тарілку з супом із собаки", - йдеться в статті.