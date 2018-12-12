У США через загрозу вибуху евакуювали офіс Facebook

По даними поліції, дзвінок з повідомленням про бомбу надійшов увечері 11 грудня.

У США один з корпусів компанії Facebook було евакуйовано через загрозу вибуху.

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Про це повідомляє NBC. Уточнюється, що йдеться про один з будинків на території кампусу компанії в місті Менло-Парк (Каліфорнія). Воно розташоване за адресою Джефферсон-драйв, 200.

По даними поліції, дзвінок з повідомленням про бомбу надійшов увечері 11 грудня. Після цього з корпусу евакуювали людей.

В даний час на місці працюють співробітники екстрених служб.