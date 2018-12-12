У США через загрозу вибуху евакуювали офіс Facebook
07:41, 12 грудня 2018Світ
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По даними поліції, дзвінок з повідомленням про бомбу надійшов увечері 11 грудня.
Ілюстрація / REUTERS
У США один з корпусів компанії Facebook було евакуйовано через загрозу вибуху.
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Про це повідомляє NBC. Уточнюється, що йдеться про один з будинків на території кампусу компанії в місті Менло-Парк (Каліфорнія). Воно розташоване за адресою Джефферсон-драйв, 200.
По даними поліції, дзвінок з повідомленням про бомбу надійшов увечері 11 грудня. Після цього з корпусу евакуювали людей.
В даний час на місці працюють співробітники екстрених служб.
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