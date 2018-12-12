У Бразилії невідомий відкрив стрілянину в кафедральному соборі, є жертви

В результаті стрілянини загинуло п'ять осіб, включаючи самого нападника, який, за даними правоохоронців, був застрелений.

Невідомий 11 грудня влаштував стрілянину в кафедральному соборі бразильського міста Компинас в 100 км від Сан-Паулу.

Читайте такожВ центрі Страсбурга сталася стрілянина, є загиблі й постраждалі (фото, відео)

Про це повідомляє El Pais Brasil. В храмі в цей час проходила меса.

В результаті стрілянини загинуло п'ять осіб, включаючи самого нападника, який, за даними правоохоронців, був застрелений.

Ще чотири людини були поранені. Вони були госпіталізовані, але зараз у лікарні залишається один постраждалий.

Поліція зазначила, що у чоловіка раніше не було проблем з законом і поки мотиви його вчинку невідомі. За даними правоохоронців, у стрілка залишилися невикористані патрони, тому жертв могло бути більше.