У Бразилії невідомий відкрив стрілянину в кафедральному соборі, є жертви
08:51, 12 грудня 2018Світ
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В результаті стрілянини загинуло п'ять осіб, включаючи самого нападника, який, за даними правоохоронців, був застрелений.
У кафедральному соборі відбулася стрілянина / brasil.elpais.com
Невідомий 11 грудня влаштував стрілянину в кафедральному соборі бразильського міста Компинас в 100 км від Сан-Паулу.
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Про це повідомляє El Pais Brasil. В храмі в цей час проходила меса.
В результаті стрілянини загинуло п'ять осіб, включаючи самого нападника, який, за даними правоохоронців, був застрелений.
Ще чотири людини були поранені. Вони були госпіталізовані, але зараз у лікарні залишається один постраждалий.
Поліція зазначила, що у чоловіка раніше не було проблем з законом і поки мотиви його вчинку невідомі. За даними правоохоронців, у стрілка залишилися невикористані патрони, тому жертв могло бути більше.
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