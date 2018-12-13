Страсбурзький стрілець убитий в ході спецоперації поліції

Підозрюваного застрелили приблизно в двох кілометрах від місця нападу, яке він скоїв у вівторок.

Шеріф Шекатт, який підозрювався у збройному нападі на відвідувачів різдвяного ринку в Страсбурзі, убитий в четвер увечері в районі Нейдорф, неподалік від кордону з Німеччиною.

Про це журналістам повідомили джерела в поліції Франції, передає Бі-Бі-Сі.

Як повідомляють французькі ЗМІ, він був застрелений в ході поліцейської операції, що почалася приблизно о дев'ятій вечора за місцевим часом.

Це сталося приблизно в двох кілометрах від місця нападу, який підозрюваний скоїв у вівторок.

Reuters, посилаючись на очевидців, повідомляє, що в районі, де проводилася поліцейська операція справді була чутна стрілянина, а над цим районом кружляв поліцейський вертоліт.

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Терорист ховався на складі в районі Мено, неподалік від району Нейдорф, уточнює РБК з посиланням на France Info.

Згідно з повідомленням місцевого видання DNA, він був знайдений на вулиці Лазарет в районі Нейдорф. При собі у терориста був пістолет і ніж. Видання з посиланням на джерела стверджує, що Шекатт першим атакував поліцейських і був ліквідований вогнем. France Info підтверджує це повідомлення. При стрільбі жоден з поліцейських не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, у центрі французького міста Страсбурга у вівторок ввечері, 11 грудня, сталася стрілянина. За офіційними даними, в результаті нападу 3 людини загинули, 11 отримали поранення.

Район, де стався інцидент, знаходиться неподалік від однієї з центральних площ міста, де розташована новорічний ярмарок. Це місце популярне серед туристів.