Сенат США відмовився підтримати Саудівську Аравію в єменському конфлікті

Законодавці прийняли це рішення через жорстоке вбивство саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі.

Американські сенатори більшістю голосів підтримали у четвер резолюцію, в якій говориться, що США припиняють надавати всіляку військову допомогу Саудівській Аравії у громадянській війні в Ємені.

Члени Сенату відмовилися підтримати президента Дональда Трампа, який кілька разів заявляв, що Ер-Ріяд продовжує залишатися стратегічним союзником Вашингтона на Близькому Сході. Законодавці прийняли це рішення через жорстоке вбивство саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі, передає Голос Америки.

Американські спецслужби прийшли до висновку, що Хашоггі вбили в саудівському консульстві в Стамбулі за наказом представників вищих ешелонів влади в Ер-Ріяді, включаючи, можливо, наслідного принца Мухаммеда бін Салмана.

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Сенатори проголосували за антисаудівську резолюцію переважною більшістю - 56 проти 41. Резолюція поки не отримала статусу закону, для цього буде потрібна низка додаткових кроків. Згідно Reuters, американські законодавці вперше в історії підтримали рішення про виведення солдатів армії США з закордонних військових операцій.

Це рішення було прийнято в рамках Закону про повноваження в умовах воєнного часу. Закон, прийнятий в часи війни у В'єтнамі, обмежує можливості президента про направлення американських військовослужбовців в потенційно небезпечні конфліктні зони без схвалення Конгресу США.

Раніше УНІАН повідомляв, що США мають намір припинити дозаправку в повітрі літаків арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією, які задіяні в операції в Ємені.