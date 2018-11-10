США припинять дозаправку літаків коаліції Саудівської Аравії

ЗМІ повідомляють, що офіційно про рішення може бути оголошено найближчими днями.

США мають намір припинити дозаправку в повітрі літаків арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією, які задіяні в операції в Ємені.

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Як повідомляє The Washington Post, цього вимагали представники обох американських партій на тлі зростаючої критики саудівських дій, передає kommersant. Джерела газети уточнили, що офіційно про рішення може бути оголошено найближчими днями. При цьому в Міноборони США сказали, що «поки ні про що оголошувати», але переговори ведуться.

Пізніше Саудівське агентство новин опублікувало заяву коаліції, в якому говориться, що Саудівська Аравія вирішила самостійно здійснювати дозаправку задіяних в Ємені літаків, у зв'язку з поліпшенням «можливостей зі здійснення дозаправки». «Коаліція, проконсультувавшись зі США, запросила припинення підтримки з дозаправки літаків для операцій в Ємені», - йдеться в заяві.

У вересні після 11-тижневої паузи очолювана Саудівською Аравією та ОАЕ арабська коаліція відновила наступ на найбільше місто-порт Ємену Ходейда. Саме через нього в країну йдуть поставки товарів першої необхідності. На початку листопада США закликали всі сторони єменського конфлікту до припинення вогню в країні. З відповідними заявами виступили держсекретар Майк Помпео і міністр оборони Джеймс Меттіс.