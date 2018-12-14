В Антарктиді на станції США загинули двоє робітників

Зазначається, що один з робітників помер на місці події, а другий помер у лікарні.

В Антарктиді на американській станції Мак-Мердо при невстановлених обставинах загинули двоє робітників, які займалися пожежною охороною об'єктів.

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Про це повідомляється на сайті Національного наукового фонду США. За даними фонду, інцидент з робочими стався, коли вони проводили профілактичне обслуговування системи пожежогасіння у будинку, в якому знаходиться один з генераторів станції. Постраждалих знайшов пілот вертольота, який чекав закінчення робіт.

Зазначається, що один з робітників помер на місці події, а другий помер у лікарні.

Причини інциденту наразі встановлюються.