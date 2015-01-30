Німецька медіакомпанія запустить новий новинний сервіс для протидії "пропаганді Путіна"

Про це повідомив президент Deutsche Welle Пітер Лімбург виданнюThe Wall Street Journal, передає Українська правда.

За словами Лімбурга, новий сервіс розроблений для того, щоб "кинути виклик пропаганді Путіна".

WSJ нагадує, що Росія запустила мовлення англійською та німецькою мовами свого телеканалу Russia Today по всій Європі.

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"За допомогою своїх ЗМІ Москва критикує те, як західні ЗМІ висвітлюють кризу в Східній Європі, і звинувачують США у військовій залученості в конфлікт у регіоні", - зазначає видання.

Разом з тим, деякі працівники DW, опозиційні політики та інші критики негативно висловлюються щодо такої ініціативи.

"Я не хочу бачити, як Deutsche Welle перетворюється на рупор німецького Міністерства закордонних справ", – сказав Гаральд Петцольд, член парламенту від опозиційної лівої партії Die Linke.

Натомість міністр культури та медіа Моніка Грютерс вважає, що Deutsche Welle є маяком німецької демократії у світі. Для декого, за її словами, це єдиний зв'язок із вільним світом.

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Deutsche Welle нині мовить понад 30 мовами, його аудиторія налічує 100 мільйонів глядачів щотижня по всьому світу.

Як повідомлялося, Федеріка Могеріні підтвердила пропозицію Литви, Великої Британії, Данії та Естонії щодо створення російськомовного каналу, який має на меті боротьби з пропагандою російського ТБ.