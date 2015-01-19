Могеріні: ЄС вивчає варіанти протистояння російській пропаганді

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні у Брюсселі на прес-конференції по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

„Ми домовилися працювати над стратегічним спілкуванням, щоб протистояти російській пропаганді. Ми не займаємося контрпропагандою. Форма цього, чи то телевізійна чи у вигляді підтримки свободи засобів масової інформації регіону, зараз в процесі підготовки”, - повідомила Могеріні.

За її словами, конкретні кроки будуть зроблені найближчим часом.

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Раніше повідомлялося, що Литва, Велика Британія, Данія та Естонія звернулися до Єврокомісії із закликом розробити план дій з боротьби із російською пропагандистською кампанією.

Зокрема, у листі до Брюсселя пропонувалосяя створити в інтернеті платформу, на якій подавалася б інформація про брехню та маніпуляції, пропаганду, пропонувалося надавати підтримку ініціативам зі створення телеканалів, мережевих порталів, радіостанцій і друкованих ЗМІ російською мовою, заохочувати обмін продукцією всередині ЄС, пропонувати продукцію чинним російським ЗМІ.