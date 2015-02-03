Суд ООН: серби не здійснювали геноциду хорватів - BBC

Міжнародний суд у вівторок постановив, що Сербія не здійснила геноциду проти хорватів під час конфлікту на Балканах на початку 1990-х років, передає BBC Україна.

Сербія не змогла обґрунтувати своє твердження про те, що Сербія мала на меті вчинити геноцид і не змогла покарати винних, заявив суддя Петер Томка, зачитуючи вердикт.

За його словами, хоча сербські сили вчинили злочини на початку війни, це не було геноцидом.

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Судді ще мають винести рішення щодо аналогічного позову Сербії проти хорватів.

Цей процес тягнеться вже понад п'ятнадцять років. В останні роки стосунки між двома державами покращились.

Міжнародний суд - це головний судовий орган ООН.