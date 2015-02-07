У Кремлі заявили про "конструктивні та змістовні" переговори з Меркель та Олландом

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков після переговорів лідерів РФ, Франції та Німеччини оцінив переговори, що відбулися як змістовні та субстантивні, передає російське інформагентство ТАСС.

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"В продовження вчорашніх (05 лютого - прим. Ред.) контактів президента Франції Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель в Києві відбулися їх конструктивні та змістовні, субстантивні переговори з президентом Росії Путіним", - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, Франція та Німеччина також назвали переговори в ніч на суботу в Москві між президентом Франції Франсуа Олландом, президентом РФ Володимиром Путіним та канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо ситуації в Україні як "конструктивні та змістовні".