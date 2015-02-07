Пєсков: Готується можливий документ щодо імплементації мінських домовленостей

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков після переговорів лідерів РФ, Франції та Німеччини, передає ТАСС.

"Виходячи з пропозицій, сформульованих президентом Франції та канцлером ФРН, нині спільна робота ведеться для підготовки тексту можливого спільного документа щодо імплементації мінських домовленостей, документа, який включав би в себе пропозиції президента України і пропозиції, сформульовані сьогодні і додані президентом РФ Путіним", - уточнив прес-секретар.

Пєсков повідомив, що це робиться "з тим, щоб потім цей текст і ці пропозиції було подано на схвалення всім сторонам конфлікту".

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"Далі робота триватиме, і попередні її підсумки буде підбито наступної неділі, під час телефонної розмови, яка відбудеться в "нормандському форматі" на вищому рівні", - сказав Пєсков.

"Переговори закінчилися, і наші гості вже їдуть в аеропорт", - сказав Пєсков.

Як повідомлялося, 6 лютого в Москві відбулися переговори Володимира Путіна з Ангелою Меркель і Франсуа Олландом.

5 лютого Олланд і Меркель провели в Києві переговори з Президентом України Петром Порошенком. Після зустрічі вони не робили заяв для преси.