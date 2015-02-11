У Латвії вже помітні елементи "гібридної війни" - прем'єр країни

Один із прикладів - те, що відбувається в інформаційному просторі країни, передає слова прем'єр-міністра Лаймоти Страуюми DELFI.

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"Ми відчуваємо поширювані окремими посадовими особами заяви Росії про права людини в Латвії. Це один із елементів. Наші органи держбезпеки працюють. Я повністю впевнена у їхній здатності запобігти як кібератакам, так і різним провокаціям, яких можна очікувати", - зазначила прем'єр-міністр в інтерв'ю програмі "900 секунд" телеканалу LNT.

За її словами, Латвія дуже уважно стежить за подіями, а в регіоні посилюється присутність НАТО.

Раніше УНІАН повідомляв, що Британія відправить тисячу військових у країни Балтії через російську загрозу.