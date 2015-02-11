Влада Парижу вводить заборону на їзду на старих автомобілях

З липня в'їзд у центральну частину міста буде повністю закритий для всіх автобусів і вантажівок, зареєстрованих до жовтня 2001 року, повідомляє auto.tsn.ua з посиланням на газету la Croix.

Рівно через рік заборону на в'їзд до Парижа і його передмість буде встановлено для всіх легкових автомобілів, мотоциклів і легких комерційних машин з будь-яким типом двигунів, поставлених на облік до 30 вересня 1997 року.

При цьому особи, які професійно займаються суспільно-важливою діяльністю (наприклад, доставкою, торгівлею або ремонтом), отримають знижки на придбання автомобілів з електричними або газовими силовими установками, які компенсуються державою. На ці цілі влада буде виділяти 5 млн євро щорічно.

До 2020 року в Парижі можна буде їздити тільки на машинах з двигунами не нижче екологічного стандарту "Євро-5". У центр міста зможуть потрапити тільки приватні легкові машини, зареєстровані після 2011 року, а також мотоцикли, поставлені на облік після липня 2015 року.