У Франції затримали п'ятьох підлітків через осквернення єврейських могил

Про це заявив прокурор муніципалітету Саверн, повідомляє Українська правда з посиланням на французьку радіостанцію RFI.

За інформацією прокурора, всім затриманим - від 15 до 17 років. Раніше вони не притягувалися до кримінальної відповідальності.

Читайте такожВандали пошкодили сотні могил на єврейському кладовищі у Франції

Як повідомлялося, у неділю на сході Франції були спаплюжені близько 300 єврейських могил. На надгробках були намальовані свастика і нацистські гасла.

Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс звернувся до євреїв, які живуть на території країни, із закликом не емігрувати.