У Франції затримали п'ятьох підлітків через осквернення єврейських могил
23:16, 16 лютого 2015Світ
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У Франції поліція затримала п'ять осіб в рамках розслідування справи про осквернення могил на єврейському кладовищі.
У Франції затримали п'ятьох підлітків через спаплюження єврейських могил / franceinfo.fr/Maxppp
Про це заявив прокурор муніципалітету Саверн, повідомляє Українська правда з посиланням на французьку радіостанцію RFI.
За інформацією прокурора, всім затриманим - від 15 до 17 років. Раніше вони не притягувалися до кримінальної відповідальності.
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Як повідомлялося, у неділю на сході Франції були спаплюжені близько 300 єврейських могил. На надгробках були намальовані свастика і нацистські гасла.
Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс звернувся до євреїв, які живуть на території країни, із закликом не емігрувати.
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