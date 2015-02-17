Над Челябінськом зійшли три сонця (фото, відео)
У небі над Челябінськом у вівторок вранці, 17 лютого, зійшли три сонця.
Місцеві жителі стали свідками оптичного явища гало, яке можна спостерігати взимку в морозну погоду.
Про це повідомила головний синоптик Свердловської області Галина Шепоренко, передає ТАСС.
Їдеш на роботу, а тебе зустрічає сонечко ось таким оптичним ефектом! Гало (від ін-грец. ἅλως - коло, диск; такжеаура, німб, ореол) - оптичний феномен, кільце навколо джерела світла. #зима #ядерныйвзрыв #Челябінськ #chelly #Chelyabinsk #sun #сонце #ранку #доброеутро #magic #никакоймагииэточелябинск #окосаурона #око #гало #солнечноегало #chellynow #chelyabinskfoto #nofilter #оптическийэффект #galo
"На Уралі похолодало до 23-25 градусів морозу. В повітрі утворилися невеликі крижані шестигранні кристали, які не можна побачити неозброєним оком. Крізь них заломлюються промені сонця. В результаті створюється оптичний ефект гало",- пояснила Шепоренко.
"Вид гало може бути різноманітним - це можуть бути райдужні або білі смуги, плями, дуги і кола на небосхилі", - зазначила синоптик.
За її словами, передбачити настання цього явища вкрай складно. Воно може за зиму повторитися кілька разів.