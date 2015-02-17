Над Челябінськом зійшли три сонця (фото, відео)

Місцеві жителі стали свідками оптичного явища гало, яке можна спостерігати взимку в морозну погоду.

Про це повідомила головний синоптик Свердловської області Галина Шепоренко, передає ТАСС.

"На Уралі похолодало до 23-25 градусів морозу. В повітрі утворилися невеликі крижані шестигранні кристали, які не можна побачити неозброєним оком. Крізь них заломлюються промені сонця. В результаті створюється оптичний ефект гало",- пояснила Шепоренко.

"Вид гало може бути різноманітним - це можуть бути райдужні або білі смуги, плями, дуги і кола на небосхилі", - зазначила синоптик.

За її словами, передбачити настання цього явища вкрай складно. Воно може за зиму повторитися кілька разів.