Німеччина продовжує засуджувати незаконну анексію Росією Криму - посол ФРН в ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Нью-Йорку після прийняття Радою безпеки ООН резолюції щодо ситуації в Україні.

"Хотів би ще раз рішуче заявили про наше засудження незаконної анексії Криму, яку ми не визнаємо", - наголосив Браун.

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За його словами, Німеччина керується тим, що у прийнятій у вівторок резолюції територіальна цілісність України означає територіальну цілісність в рамках міжнародно визнаних кордонів.