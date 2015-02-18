Німеччина продовжує засуджувати незаконну анексію Росією Криму - посол ФРН в ООН
03:53, 18 лютого 2015Світ
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Постійний представник Німеччини при Організації Об'єднаних Націй Харальд Браун наголошує, що його країна продовжує засуджувати незаконну анексію Росією Криму.
Німеччина продовжує засуджувати незаконну анексію Росією Криму / оон
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Нью-Йорку після прийняття Радою безпеки ООН резолюції щодо ситуації в Україні.
"Хотів би ще раз рішуче заявили про наше засудження незаконної анексії Криму, яку ми не визнаємо", - наголосив Браун.
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За його словами, Німеччина керується тим, що у прийнятій у вівторок резолюції територіальна цілісність України означає територіальну цілісність в рамках міжнародно визнаних кордонів.
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