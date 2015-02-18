В Україні необхідно припинити вогонь і почати конституційну реформу - Лавров

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції у Москві з головою МЗС невизнаної Південної Осетії.

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"Ми обмінялися думками щодо ситуації в Україні, зокрема, з урахуванням підписаного 12 лютого у Мінську комплексу заходів із виконання відповідних домовленостей, і наголосили на безальтернативності припинення вогню. Ми виступаємо, щоб це відбулося повсюдно, включаючи так званий дебальцевський котел, і за те, щоб решта всіх положень мінських документів, включаючи і початок політичного процесу, процесу конституційної реформи, почали здійснюватися негайно відповідно до термінів, які були узгоджені", - сказав Лавров.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Дебальцевому помітили діючого заступника командувача Сухопутних військ РФ.