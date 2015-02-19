Псакі: США не постачають зброю Україні

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що, за російськими даними, зброю із США вже постачається в Україну. "Це не так", - заявила Псакі, коментуючи слова Путіна, пише РИА Новости.

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"Ми не прийняли рішення щодо надання летальної оборонної зброї, у нас є ряд можливостей, ми продовжуємо стежити за ситуацією кожного дня", - сказала Псакі.