Псакі: США не постачають зброю Україні
00:20, 19 лютого 2015Світ
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Представник держдепартаменту США Джен Псакі заявила в середу, що американська зброя Україні не постачається.
Псакі: США не постачають Україні зброя / middleeastmonitor.com
Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що, за російськими даними, зброю із США вже постачається в Україну. "Це не так", - заявила Псакі, коментуючи слова Путіна, пише РИА Новости.
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"Ми не прийняли рішення щодо надання летальної оборонної зброї, у нас є ряд можливостей, ми продовжуємо стежити за ситуацією кожного дня", - сказала Псакі.
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