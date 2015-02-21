Новий номер журналу Ukrainian Chicago присвятили Небесній Сотні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі медіа-порталу української діаспори VIDIA.

Зокрема, на обкладинці журналу – Олександра Головкова, активна учасниця Майдану. В інтерв’ю вона розповіла свою особливу історію Революції Гідності. У номері є також спогади інших очевидців революційних подій. Зокрема тих, хто поїхав на Майдан з діаспори.

Читайте такожВідтепер 20 лютого щороку відзначатиметься День Героїв Небесної сотніКрім того, у журналі опубліковано інтерв’ю з фронтменом “Океану Ельзи” Святославом Вакарчуком, який ділиться власними спогадами про Майдан та розмірковує над сьогоднішніми складними реаліями війни і дає поради нинішній владі.

У розмові з капітаном ВМС США у відставці Степаном Шишкою журналісти Ukrainian Chicago поспілкувались про російське вторгнення.