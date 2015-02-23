Оскар-2015: Кращим іноземним фільмом стала польська драма "ІДА"

У номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" перемагає польський драматичний фільм Павла Павліковського "ІДА".

Претендентами у цій номінації також були картини "Дикі історії" (Аргентина,Іспанія), "Мандарини" (Естонія, Грузія), "Тумбукту" (Франція), "Лефиафан" (Росія). Читайте такожВ Голлівуді почалася церемонія вручення "Оскара". Онлайн-трансляція

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