Псакі про ситуацію на Донбасі: Київ захищає свою країну

Про це повідомила керівник прес-служби держдепартаменту Джен Псакі в понеділок, 23 лютого, передає ТАСС.

"Ми вважаємо, що дотримання мінських домовленостей допоможе врегулювати конфлікт в Україні", - підкреслила вона.

При цьому офіційний представник зовнішньополітичного відомства висловила підтримку Києву.

"Вони захищають територію своєї країни і раніше дотримувалися режиму припинення вогню", - наголосила вона, зауваживши, що порушення відбуваються з боку бойовиків, яких підтримує Росія.

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"У США викликають занепокоєння порушення режиму припинення вогню в районах Дебальцевого, Маріуполя та інших місцях на сході країни", - сказала Псакі.

Глава прес-служби відомства також зазначила, що США продовжують розглядати введення додаткових санкцій відносно Росії".

"Порушення режиму припинення вогню призведуть до подальших наслідків", - уточнила вона.