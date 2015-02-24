У Пакистані померла глава бюро Reuters Марія Головніна

34-річна співробітниця агентства втратила свідомість, після чого бригада швидкої допомоги відвезла Марію Головніну в місцеву лікарню, де була зафіксована її смерть, повідомляє ВВС Україна з посиланням на Reuters,.

"Марія була чудовим журналістом з довгою та різноманітною кар'єрою в Reuters, - йдеться в заяві агентства. - Бездоганно володіючи російською та японською мовами, вона прийшла на роботу в Reuters у 2001 році в Токіо і згодом працювала на різних посадах по всьому світу, в тому числі в Лондоні, Сінгапурі, Москві, Афганістані та Іраку. У 2013 році Марія очолила бюро в Пакистані і Афганістані, під її керівництвом команда досягла вражаючих результатів ".

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Поліція Ісламабаду оголосила про початок розслідування за фактом смерті журналістки. Причини смерті поки не встановлені; відомо лише, що їй стало погано у ванній кімнаті будинку, який використовувався як офіс. За попередніми даними, ознак насильницьких дій на тілі Марії Головніної не виявлено.

У посольстві Росії в Пакистані повідомили, що питання відправлення тіла в РФ буде вирішувати сім'я журналістки.