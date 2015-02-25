ІД отримує фінансування у віртуальній валюті bitcoin - ЗМІ

Про це повідомило японське інформагентство Kyodo, передає ТАСС.

За даними джерел агентства в міжнародній коаліції, яка веде боротьбу з ІД, групування отримує значні кошти від продажу сировинної продукції, у тому числі нафти і природного газу. При цьому всі грошові операції і перекази здійснюються у віртуальній валюті.

Використання звичайних банківських рахунків можна легко відстежити, навіть якщо кошти розміщені на декількох вкладах.

Читайте такожБойовики ІГ підірвали бібліотеку в Мосулі, знищивши 10 тисяч книг

Однак у випадку оперування криптовалютою bitcoin практично неможливо зафіксувати джерела фінансування і повністю їх ліквідувати. Між тим проведення грошових операцій в bitcoin також може означати, що "Ісламська держава" зазнає труднощів з фінансуванням через зниження світових цін на нафту, відзначило джерело японського інформагентства.

Віртуальна валюта bitcoin була створена в січні 2009 року, вона являє собою новий вид електронних грошей. Особливість bitcoin полягає в тому, що їх володар у разі необхідності може зберігати повну анонімність. Емісія bitcoin здійснюється за допомогою спеціального складного алгоритму, захищеного особливим кодом, і не регулюється жодною країною або банківським наглядовим органом.