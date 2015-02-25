США обіцяють 3 мільйони доларів за інформацію про росіянина, підозрюваного у кіберзлочинах

Державний департамент США оголосив винагороду до 3-х мільйонів доларів за інформацію, яка може привести до арешту Євгена Богачова. Громадянина Росії розшукує Федеральне бюро розслідувань (ФБР) за можливу участь в організації кібер-здирництва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби американського дипломатичного відомства, передає Крим.Реалії.

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Богачов, відомий в Інтернеті як «lucky12345» і «Славік», діяв як адміністратор в афері, під час якої було встановлено шкідливе програмне забезпечення на більш як мільйон комп'ютерів. Програмне забезпечення, відоме як «Зевс» і «GameOver Зевс», давало можливість користувачам красти банківську інформацію і спустошувати зламані рахунки. В результаті чого в американських компаній і споживачів було вкрадено понад 100 мільйонів доларів, інформує держдепартамент.

Богачов наразі перебуває в списку найбільш розшукуваних осіб ФБР. Він, як вважають, переховується в Росії.

Бажаючим надати допомогу ФБР пропонують звернутися на сайт держдепартаменту або у найближче американське посольство чи консульство.