Путін знову збрехав: Держдеп показав нові фото російських військ біля українського кордону

Фото були викладені на акаунті установи у Twitter.

Згідно з повідомленням, станом на 12 травня російська військова техніка залишалася фактично на тих само позиціях, що й 23 березня.

Раніше, 7 травня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія відвела частини своїх збройних сил від українського кордону.

За його словами, це легко перевірити з космосу, що й зрообили американці.