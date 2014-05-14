Путін знову збрехав: Держдеп показав нові фото російських військ біля українського кордону

10:19, 14 травня 2014
Політика
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Державний департамент США оприлюднив супутникові фото скупчення російських військ під Ростовом, за 75 кілометрів від кордону.

Російська армія так само стоїть біля кордону / Twitter @StateDept

Фото були викладені на акаунті установи у Twitter.

Згідно з повідомленням, станом на 12 травня російська військова техніка залишалася фактично на тих само позиціях, що й 23 березня.

Раніше, 7 травня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія відвела частини своїх збройних сил від українського кордону.

За його словами, це легко перевірити з космосу, що й зрообили американці.

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