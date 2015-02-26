Бездіяльність Обами веде до краху України - The Washington Post

Про це йдеться у редакційній статті впливового американського видання The Washington Post, пише «Голос Америки».

Наслідком політики США, зазначають у виданні, може стати лише широкий конфлікт Америки з Росією.

"Коли президент України, присилуваний лідерами Франції та Німеччини, підписав угоду про припинення вогню на сході України, він сподівався, що виграє кілька місяців миру для проведення реформ та посилення обороноздатності. Не так сталося, як гадалося: російські сили пішли у наступ негайно після завершення переговорів і захопили ключове місто Дебальцеве", - сказано у статті.

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Видання зазначає, що США жодним чином не відреагували на порушення угоди з боку ставлеників Росії і радо використовують існування (на папері) режиму припинення вогню як причину не надавати Україні обіцяну зброю.

Зрештою така поведінка грає на руку Путіну і дає йому можливість продовжувати наступ, який може зупинити лише сила і аж ніяк не подальше замирення, пише The Washington Post.

"Затримуючи військову допомогу Україні та відмовляючись карати за напад на Дебальцеве, Обама ризикує допустити знищення уряду у Києві, який, за його словами, він підтримує, та відкриває двері до більшого конфлікту з Росією", - пише видання.

Раніше УНІАН повідомляв, що США можуть запровадити нові санкції проти Росії у найближчі дні.