США можуть запровадити нові санкції проти Росії в найближчі дні

Про це повідомив держсекретар США Джон Керрі, передає Бі-бі-сі. "Нові санкції відносно Росії можуть бути введені в найближчі кілька днів", - сказав він.

Читайте такожКеррі: Москва бреше про відсутність російських військ в Україні

Джон Керрі зазначив, що президент США Барак Обама ухвалить рішення з приводу введення нових санкцій та початку поставок зброї Україні протягом найближчих декількох днів.

Він зазначив, що "зараз ведуться дискусії між США та європейськими союзниками щодо того, які нові кроки щодо Росії можуть бути прийняті і коли вони повинні вступити в силу".