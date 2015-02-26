У Білорусі доступ до сайтів можуть обмежувати без рішення суду

Згідно з документом, повний або частковий доступ до сайтів може бути обмежений у позасудовому порядку за рішенням міністерства інформації, передає Бі-бі-сі.

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Заблокованими можуть бути не тільки сайти, але і проксі-сервери і анонімні мережі типу Tor.