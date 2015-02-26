У Білорусі доступ до сайтів можуть обмежувати без рішення суду
12:01, 26 лютого 2015Світ
76 0
У Білорусі набуло чинності положення про порядок обмеження доступу до інформаційних інтернет-ресурсів.
REUTERS
Згідно з документом, повний або частковий доступ до сайтів може бути обмежений у позасудовому порядку за рішенням міністерства інформації, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожУ Криму почали блокувати заборонені в Росії сайти
Заблокованими можуть бути не тільки сайти, але і проксі-сервери і анонімні мережі типу Tor.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter