У Білорусі доступ до сайтів можуть обмежувати без рішення суду

12:01, 26 лютого 2015
Світ
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У Білорусі набуло чинності положення про порядок обмеження доступу до інформаційних інтернет-ресурсів.

REUTERS

Згідно з документом, повний або частковий доступ до сайтів може бути обмежений у позасудовому порядку за рішенням міністерства інформації, передає Бі-бі-сі.

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Заблокованими можуть бути не тільки сайти, але і проксі-сервери і анонімні мережі типу Tor.

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