У Китаї посилили контроль за інтернетом, ускладнивши подолання «Великого брандмауеру»

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Wall Street Journal.

Остання модернізація системи веб-фільтрів Китаю, званих «Великим брандмауером», ускладнила для китайців використання віртуальних приватних мереж (virtual private networks, VPN), які звичайно застосовуються, щоб обійти блокування і підключитися до американським сервісів, таких як Facebook і Twitter.

Користувачі відзначають, що держава перейшла на автоматичне блокування VPN. Якщо раніше припинявся доступ тільки до відомих серверів з підтримкою цього сервісу, то тепер переривається трафік, що нагадує зв'язок через віртуальну приватну мережу.

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Китайська влада офіційно підтвердила блокування VPN-сервісів, пояснивши, що для розвитку інтернету були необхідні такі заходи. Введення нових заходів показує подальшу роботу Китаю по створенню власного інтернету, який буде знаходитися під повним контролем держави. Такий підхід дозволяє уряду блокувати доступ до контенту, що критикує державний лад, а також забезпечує перевагу китайських інтернет-компаній на внутрішньому ринку.

VPN дозволяє шифрувати дані, які передаються між користувачем і сервером сервісу. Потім сервіс може робити запит до сайтів, заборонених в місці розташування користувача, а потім передавати користувачеві отриману інформацію. Робота сервісу VPN протікає непомітно для користувача, однак, оператор не може контролювати, до яких ресурсів і з якими запитами звертається абонент. Таким чином, через VPN китайські користувачі обходили «Великий брандмауер».