Єврокомісар: Ефект від санкцій Кремля проти ЄС обмежений

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань зони євро і соціального діалогу, екс-прем’єр-міністр Латвії Валдіс Домбровскіс.

«Щодо впливу санкцій на економіку ЄС, ми бачимо, що ефект доволі обмежений. Але він нерівномірно розподілений між країнами і секторами. Найбільше зазнають впливу країни, що межують з Росією, як-от країни Балтії, Польщі, а також Фінляндія. З-поміж секторів дію санкцій найбільше відчув на собі сільськогосподарський: виробництво фруктів, овочів, молочних продуктів. ЄС уже виступив з конкретною підтримкою цих секторів. У будь-якому випадку, ми оцінюємо загальний ефект цих санкцій як доволі обмежений», – сказав Домбровскіс.

Читайте такожМЗС Франції: Росію чекають нові санкції у разі атаки на Маріуполь

За його словами, що стосується впливу санкцій ЄС на Росію, то ці санкції працюють і позначаються на економіці Росії.

«Ми бачимо, що ці санкції працюють, вони позначаються на економіці Росії. Звісно, ідеться не лише про санкції ЄС, але й інші, а також вплив деяких несприятливих факторів, як-от низькі ціни на нафту. Ми спостерігаємо відтік капіталу з Росії внаслідок її непрогнозованої політики. Ми бачимо, що російська економіка падає в рецесію. Рубль обвалився приблизно наполовину», – заявив єврокомісар.

Євросоюз, а також США, Канада й інші країни наклали на Росію і проросійських діячів із українським громадянством низку санкцій, спершу через анексію Росією українського Криму, а потім через роль Москви у конфлікті на сході України.

Росія заперечує свою причетність до конфлікту на Донбасі.